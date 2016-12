Taranto, bimbo di un anno muore in ospedale

foto Ansa 11:28 - La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di un anno, avvenuta, probabilmente a causa di una disidratazione, lunedì notte all'ospedale Santissima Annunziata. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Dopo che era stato rifiutato un primo ricovero, il bambino, colpito da gastroenterite acuta, è arrivato al pronto soccorso disidratato e privo di conoscenza. I medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo. - La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di un anno, avvenuta, probabilmente a causa di una disidratazione, lunedì notte all'ospedale Santissima Annunziata. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Dopo che era stato rifiutato un primo ricovero, il bambino, colpito da gastroenterite acuta, è arrivato al pronto soccorso disidratato e privo di conoscenza. I medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

I genitori del bimbo - come riportano alcuni giornali locali - provenienti da Massafra (Taranto) dopo un viaggio dalla Germania, dove sono emigrati alcuni anni fa, hanno portato il bambino con vomito e febbre al pronto soccorso. Il piccolo è stato visitato nel reparto di pediatria da uno specialista. Il medico di turno ha diagnosticato una gastroenterite acuta e ne ha consigliato il ricovero, che però sarebbe stato rifiutato. Il bambino è tornato a casa ma, dopo due ore, le sue condizioni sono peggiorate e il papà e la mamma lo hanno accompagnato di nuovo in ospedale in condizioni critiche. Secondo fonti ospedaliere, all'arrivo al pronto soccorso era disidratato e aveva perso conoscenza. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma dopo un'ora il bimbo è morto.



I genitori - il padre di Massafra e la madre di origini tedesche - hanno sporto denuncia e il pubblico ministero, Fabio Lelio Festa, ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro della cartella clinica. L'autopsia dovrà accertare le cause della morte.