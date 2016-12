foto Ansa

11:33

- Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, informato dei fatti di Brindisi, "sta seguendo gli sviluppi delle indagini con apprensione e partecipe vicinanza ai familiari della vittima, ai feriti e all'intera collettività brindisina". Lo comunica il Quirinale in una nota. Il ministro dell'Interno Annamaria sta seguendo la vicenda in contatto con il prefetto e lunedì sarà a Brindisi per un vertice con polizia e magistrati.