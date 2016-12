foto Ansa

11:32

- Erano sul muretto esterno della scuola - e non in un cassonetto come precedentemente appreso - le due bombole di gas esplose davanti all'istituto "Morvillo-Falcone" a Brindisi. Un particolare questo che fa ritenere agli investigatori che l'ordigno avesse come obiettivo l'istituto stesso. Sul luogo dell'attentato si sta recando il ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo.