Processo Sarah, è il giorno di mamma Concetta

Concetta Serrano, madre di Sarah Scazzi, deporrà oggi come teste al processo dinanzi alla Corte d'assise di Taranto per l'omicidio della figlioletta 15enne. Sul banco dei testimoni anche Claudio Scazzi, il fratello di Sarah, e l'ex badante romena di casa Scazzi, Maria Ecaterina Pantir, che sarebbe stata calunniata da Sabrina Misseri, cugina di Sarah.

Concetta Serrano Spagnolo sarà sentita in particolare sull'orario in cui la figlia uscì di casa quel pomeriggio di agosto in cui venne uccisa e anche sugli eventuali depistaggi messi in atto durante il periodo della scomparsa della giovane studentessa da parte di sua nipote Sabrina Misseri, detenuta insieme alla madre Cosima Serrano, con le accuse di concorso in omicidio volontario, sequestro di persona e soppressione di cadavere.



Ci saranno anche Claudio Scazzi, il fratello di Sarah, la ex badante romena di casa Scazzi, Maria Ecaterina Pantir, e tre persone che quel pomeriggio del 26 agosto 2010 avrebbero visto Sarah camminare in direzione di casa Misseri.



A Claudio Scazzi verrà chiesto di chiarire le circostanze attraverso le quali venne a sapere che tra Ivano Russo e Sabrina Misseri quella estate c'era stato un rapporto sessuale, interrotto dal primo. Un episodio che sarebbe stato determinante per il movente del delitto.