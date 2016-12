Agente immobiliare ucciso a Bari, c'è un collega tra gli indagati

Due persone, tra cui un collega, risultano indagate a Bari per l'omicidio di Giuseppe Sciannimanico, l'agente immobiliare ucciso il 26 ottobre in un agguato nel quartiere Japigia. Il collega è sotto torchio in questura da ore. Nel pomeriggio agenti della squadra mobile hanno ispezionato la sua auto ed eseguito perquisizioni domiciliari. Secondo gli inquirenti il movente del delitto è da ricercare in un torto o in un affare di lavoro sfumato.