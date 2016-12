Vuole i soldi per la coca, rapina e uccide un uomo: arrestato 45enne

17:47 - Aveva rapinato un uomo dopo essere salito sulla sua auto e poi l'aveva ucciso. I carabinieri hanno arrestato Cosimo D'Aggiano, 45 anni, di Sava (Taranto), con problemi di tossicodipendenza. L'uomo avrebbe assassinato Cataldo Pignatale, ingegnere elettronico, il cui corpo è stato trovato l'altra notte nel Tarantino. D'Aggiano avrebbe agito per trovare i soldi per la cocaina.

Sul corpo della vittima il medico legale ha riscontrato una profonda lesione dovuta ad arma da taglio all'altezza della gola e ferite lacero-contuse al viso e alle braccia che fanno pensare a una colluttazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori dell'Arma, l'uomo sarebbe riuscito a salire sull'auto della vittima, con le minacce o chiedendo un passaggio e poi avrebbe preteso del denaro. L'ingegnere si sarebbe opposto scatenando la reazione di D'Aggiano, che avrebbe poi utilizzato i soldi rapinati per acquistare la cocaina.



Pignatale sarebbe stato aggredito a una cinquantina di metri dal luogo in cui è stato trovato il suo cadavere. L'uomo è stato picchiato e accoltellato. L'autovettura di Pignatale, una Tiguan Volkswagen di colore grigio, è stata successivamente rinvenuta in Contrada "Ponte Grande", a circa tre chilometri dal luogo del delitto.



D'Aggiano aveva precedenti per il tentato omicidio di una prostituta nigeriana, il 16 febbraio del 2009, nelle campagne di Fragagnano: la donna era stata aggredita e accoltellata dall'uomo, ma si era salvata.