Si finge un modello, violenta ragazzina Lecce, indagato ex impiegato 61enne

12:03 - Ha 61 anni, ma secondo l'accusa, attraverso un falso profilo Facebook, nel 2009 si è spacciato per un modello 21enne adescando una 16enne che poi ha violentato in diverse occasioni. L'uomo, ex dipendente comunale di Tricase, nel Leccese, è ora indagato dalla Procura di Lecce, che dopo la denuncia della giovane ha aperto un'inchiesta, notificando pochi giorni fa l'avviso di chiusura indagini.

Il falso modello prima ha contattato la teen-ager attraverso il social network, poi l'ha corteggiata e infine l'ha incontrata e violentata. I fatti sono stati contestati al 61enne dal sostituto procuratore Carmen Ruggiero. L'uomo si sarebbe recato al primo appuntamento con la giovane raccontandole di essere stato mandato lì dal ragazzo del falso profilo che, avendo avuto un contrattempo, gli aveva chiesto di sostituirlo.



Avrebbe quindi abusato della ragazzina in quell'occasione e, successivamente, anche in altre circostanze. Le accuse che gli vengono contestate sono sostituzione di persona, pornografia minorile, violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo avrebbe anche un precedente penale per ammanchi nell'ufficio anagrafe in cui lavorava.