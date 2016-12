Puglia, 500 animali costretti a cibarsi di carcasse e vivere nella spazzatura

13:01 - Vivevano in condizioni davvero precarie gli animali del canile privato "Dog's Hotel" di Trani, in Puglia, che è stato messo sotto sequestro dai carabinieri dei Nas a seguito di un'ispezione condotta insieme agli operatori dell'Unita' operativa per la tutela degli animali del Ministero della Salute. Oltre 500 animali tra cani, maiali, anatre, galline e tacchini abbandonati a loro stessi, in mezzo alla spazzatura, costretti talvolta a doversi cibare delle carcasse di altri animali che non ce l'avevano fatta in quella situazione di forte degrado. L'ispezione della struttura, gestita dalla famiglia Malcagni, è stata chiesta dalla senatrice del M5S Paola Taverna, che a sua volta aveva ricevuto delle segnalazioni da parte della Lega del Cane di Andria (Lca), e dell'Ufficio Garante Diritti degli Animali (Ugda).