Foggia, uccide moglie e si costituisce

13:30 - Un uomo di 37 anni, Cosimo Damiano Perrone, ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la moglie, Annunziata Cioffi, di 54 anni, strangolandola. La donna, ex maestra, era affetta da oltre un anno da crisi depressive. Il 37enne, che è stato colto da un raptus di follia nella notte, dopo l'omicidio ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Ora è in stato di fermo.

La donna lavorava come maestra in un asilo. Da qualche tempo, però, a causa delle sue condizioni di salute, era a riposo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Perrone ai militari, la malattia di Annunziata Cioffi impediva a entrambi di dormire la notte. Alle 4 di venerdì mattina il raptus omicida e lo strangolamento, avvenuto per mezzo di una corda per tapparella.



I due erano sposati dal 2006 e non avevano figli.