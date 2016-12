11:35 - Due carabinieri in servizio al reparto radiomobile di Modugno, Bari, sono stati arrestati con l'accusa di concussione. I militari avrebbero chiesto soldi per non compiere un atto del proprio ufficio, ovvero per chiudere un occhio e non denunciare un reato accertato. Entrambi sono attualmente detenuti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, Caserta.