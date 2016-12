15:03 - Una giornata da incubo, quella del 4 dicembre scorso, per due commesse di una gioielleria di un comune del brindisino: un malvivente, dopo aver rapinato il negozio, ha abusato anche di una delle due donne, minacciandola con un paio di forbici e un coltello. La vittima in un primo momento non ha raccontato della violenza subita al magistrato, ma dopo che gli inquirenti hanno acquisito il filmato delle telecamere di sorveglianza, ha ammesso che l'uomo l'aveva anche stuprata. Il rapinatore è stato arrestato con le accuse di rapina e violenza sessuale. La vittima 33enne è ancora ricoverata presso l'ospedale, con una prognosi di 30 giorni.