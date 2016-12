Premio Internazionale di Giornalismo "Biagio Agnes": annunciati i vincitori

A ricevere il “Premio Biagio Agnes” 2016 saranno, anche quest’anno, alcune delle firme più illustri del mondo del giornalismo nazionale e internazionale.



Premio Internazionale - Adam Michnik, direttore e fondatore di Gazeta Wyborcza, una delle poche realtà libere e indipendenti in Polonia.



Premio alla Carriera - Sergio Lepri, oggi 97enne, direttore dell'ANSA dal 1961 al 1990; Premio per la Carta Stampata: Luciano Fontana, direttore de Il Corriere della Sera. La storica testata quest’anno compie 140 anni.



Premio per la Televisione - TGR, Testata Giornalistica Regionale. Ritirerà il premio il direttore Vincenzo Morgante accompagnato da alcuni tra i principali responsabili delle 24 redazioni locali.



Premio per la Radio - “Prima Pagina”, storica rassegna stampa radiofonica di Rai Radio 3;



Premio Spettacolo, Costume e Società - Barbara Palombelli, presentatrice di “Forum” su Canale 5 e Rete 4.



Premio Giornalista Scrittore - Antonio Di Bella, direttore di Rainews24, autore del libro “Je Suis Paris”. Gli ultimi capitoli sono dedicati all’attentato alla redazione di Charlie Hebdo.



Premio per la Stampa Periodica - Luigi Vicinanza, direttore de L'Espresso.



Premio Medicina e Informazione Scientifica - AdnKronos Salute, canale tematico dell’agenzia con approfondimenti e speciali sull’informazione medico-scientifica.



Premio Giovani Under 35 - Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio.



Premio Nuove Frontiere del Giornalismo - 'Buongiorno dal tuo amico Sole!', servizio con contenuti esclusivi che ogni mattina alle 6.00 fa il punto sulle Borse in America e in Asia e due rassegne stampa internazionali.



Premio Giornalista Sportivo - Ilaria D'Amico, conduttrice di Sky Sport.



Premio Speciale - Bruno Vespa, per i 20 anni di “Porta a Porta”.



Premio Speciale - Polizia Moderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato.



Premio Speciale: Don Marco Pozza, teologo, scrittore e giornalista.



Una menzione speciale – nella sezione Premio Giovani Under 35 – va a Paolo Borrometi, cronista 33enne dell'Agi che vive sotto scorta a causa dei suoi articoli sulla mafia. Per questo motivo è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella.



"Anche quest'anno siamo orgogliosi di aver conferito il Premio ad alcuni dei protagonisti più influenti del panorama dell'informazione tutta: agenzie, carta stampata, televisioni, radio, media online", ha affermato Simona Agnes. Nel corso della riunione, ha poi anche ufficializzato e condiviso con la Giuria la nuova categoria Premio Biagio Agnes Turismo e Cultura.



Il riconoscimento quest'anno è stato assegnato a due giornalisti specializzati nel settore: Riccardo De Palo, responsabile della sezione Macro de Il Messaggero, e Simona Tedesco, direttore del mensile Dove.



I premi saranno conferiti nell'ambito del “Forum Internazionale Turismo e Cultura” organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes, in programma il 2 aprile a Sorrento.



Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes ha assegnato due Borse di studio ai primi classificati in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università LUISS di Roma e del Master Biennale in Giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.



La Cerimonia di premiazione si terrà sabato 25 giugno nel corso di una serata di gala alla quale verrà dato ampio risalto mediatico e che vedrà l'alternanza sul palco delle eccellenze del giornalismo nazionale e internazionale e di personalità del mondo dello spettacolo.



La Giuria è così composta: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Maurizio Belpietro, Virman Cusenza, Stefano Folli, Paolo Garimberti, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Mons. Dario Edoardo Viganò e, di diritto, Antonio Campo Dall'Orto, in qualità di Direttore Generale della Rai e i Presidenti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Enzo Iacopino e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Presidente onorario del Premio è Monica Maggioni, Presidente RAI.