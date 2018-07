Torino, 38enne minaccia con una pistola di sparare a un migrante in strada

Una mano con una pistola portata fuori dal finestrino di una vettura. Poi l'auto che si ferma in mezzo alla strada e un uomo che esce dal veicolo e continua a piedi il suo percorso di ordinaria follia puntando l'arma contro un migrante. Le immagini sono state immortalate da un residente di Barriera di Milano, quartiere di Torino, e pubblicate su Facebook. "Ed ecco che siamo arrivati alle armi, 10 minuti fa tra via calvi e via spontini, aggiungo che mentre filmavo la polizia veniva chiamata!", commenta l'utente.