Torino, al volante ubriaco investe due pedoni: morto un 61enne

Nel sangue dell'arrestato c'erano oltre due grammi di alcol per litro, pari a più di quattro volte il limite di legge. La Bmw 320 che guidava è stata sequestrata e riportava inequivocabilmente i segni dell'urto.



L'uomo investito è stato portato all'ospedale Cto, dove i medici hanno tentato un disperato intervento per salvarlo, ma inutilmente. L'altro pedone investito, una donna, è stata ricoverata all'ospedale Giovanni Bosco.



L'investitore: "Chiedo scusa, ma non ero ubriaco e non è stata colpa mia" - "Non è colpa mia, ho perso il controllo dell'auto che è slittata sui binari del tram e per evitare una vettura che era davanti a me e che aveva a bordo tre bambini, ho svoltato a sinistra e sono andato a finire sul marciapiede". Così si giustifica Iom Sandu, il romeno di 36 anni, che domenica sera ha investito e ucciso Emilio Costa, e che ora si trova agli arresti domiciliari. "Chiedo scusa, ma ormai non si può più tornare indietro - dice -. Sono disposto a risarcire e a pagare tutte le conseguenze".



Sandu sostiene inoltre di non essere stato al volante ubriaco: "Dopo l'incidente sono fuggito in un bar e ho bevuto una o due birre. Per questa ragione sono risultato positivo all'etilometro e l'ho detto agli agenti prima che effettuassero il test".