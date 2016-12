Rogo Thyssen Krupp di Torino, la Cassazione conferma le condanne

Condannati inoltre gli altri dirigenti Daniele Moroni a 7 anni e 6 mesi, Raffaele Salerno a 7 anni e 2 mesi e Cosimo Cafueri a 6 anni e 8 mesi. Intanto si è sospeso dal proprio incarico il responsabile delle partecipate del gruppo Ilva, Marco Pucci. Ai tempi era direttore commerciale dell'azienda di Torino. Lo rende noto il gruppo Ilva al quale Pucci ha inviato una lettera annunciando la volontà di sospendersi dal proprio incarico.



La decisione della Suprema Corte ha confermato le conclusioni sanzionatorie stabilite dalla Corte d'Appello di Torino il 29 maggio 2015 al termine dell'appello bis che aveva un po' limato le condanne su indicazione della Cassazione. Nel 2013, infatti, le Sezioni unite avevano escluso il reato della mancata installazione dell'impianto di autospegnimento in caso di incendio dal momento che, a loro avviso, non avrebbe potuto impedire il tragico incendio. Adesso sono quindi definitive le condanne.



Nella sua requisitoria il sostituto procuratore della Cassazione, Paola Filippi, con un intervento sintetico nel quale non era fatto nessun accenno né alle vittime né alla gravità dell'incidente, aveva chiesto l'annullamento con rinvio delle condanne per rideterminare le pene per i reati di omicidio colposo plurimo per tutti e sei gli imputati, e aveva chiesto l'annullamento con rinvio per ribilanciare la valutazione delle circostanze generiche in favore di quattro imputati. A suo avviso "non necessariamente" il trattamento sanzionatorio doveva essere "abbassato ma "purtroppo la Corte d'Appello di Torino ha errato nell'interpretazione della sentenza delle Sezioni unite". I familiari delle vittime erano usciti dall'aula in segno di protesta gridando "vergogna" e "venduti".



Questo punto di vista, che sembrava aver colto di sorpresa anche il collegio giudicante della IV Sezione Penale, ad ogni modo, non ha fatto breccia tra gli 'ermellini'.



I quattro imputati italiani dovrebbero costituirsi spontaneamente in carcere. Per i due tedeschi, invece, sarà necessario un mandato di cattura europeo ma non è escluso che in Germania si apra la strada per un rilevante ridimensionamento delle loro condanne. "In Germania il tetto edittale massimo per l'omicidio colposo plurimo è di cinque anni", ha spiegato l'avvocato Ezio Audisio, difensore di Harald Espen Hahn e Gerald Priegnitz. Per effetto di una convenzione tra Italia e Germania, che attua una direttiva quadro comunitaria, è possibile che i tedeschi scontino la pena nel loro paese in base alle loro norme, dopo un procedimento davanti alla Corte federale.