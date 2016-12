Rapporti sessuali con una 14enne: ispettore di polizia arrestato a Torino

08:30 - Un ispettore di polizia di 52 anni, in servizio in un commissariato di Torino, è stato arrestato con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una quattordicenne, figlia di una donna conosciuta in chat. L'inchiesta è stata condotta dai carabinieri, coordinati dal pm Barbara Badellino. L'uomo è stato condotto nel carcere di Verbania.

Torino, abusa di una 14enne: arrestato poliziotto di Giuseppe Gandolfo

Secondo le indagini, il poliziotto aveva conosciuto una donna su un social network e aveva intrapreso una relazione con lei. Si era poi avvicinato alla figlia 14enne di lei, con la quale avrebbe avuto numerosi rapporti sessuali consenzienti.



Per il pm e il gip che ha disposto la misura cautelare, tuttavia, la sproporzione di età tra i due configura comunque il reato di violenza sessuale. L'ispettore di polizia, che era stimato dai suoi colleghi e conosciuto come una persona mite ed equilibrata, ha ammesso i rapporti ma ha sottolineato che non c'è stata alcuna violenza nei confronti della giovane.