Rally, auto esce di strada e travolge il pubblico: morto un bimbo, gara sospesa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Venaria Reale, insieme con le ambulanze del 118 e l'elisoccorso. La vettura avrebbe toccato il cordolo di cemento della strada, finendo al di là della linea di sicurezza senza che il pilota potesse fare qualcosa. Per il piccolo di sei anni i soccorsi sono stati inutili.



Un'ipotesi degli inquirenti è che il piccolo stesse seguendo la corsa con i genitori in un punto vietato. I profili che si devono valutare sono però numerosi: dall'efficienza dell'organizzazione alle condizioni del circuito e anche allo stato del pilota. La vettura è stata messa sotto sequestro.



Gli organizzatori: "Siamo addoloratissimi, mai accaduto in 32 anni" - "Siamo addoloratissimi, la gara è stata sospesa. In 32 anni non era mai successa una cosa del genere". Così il Rally Team Eventi sull'incidente. "Ci sono dei fattori da chiarire", aggiungono sulla dinamica dell'incidente gli organizzatori.