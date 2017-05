Poliziotti-fantoccio appiccicati sul cofano alla sfilata pro-cannabis, è polemica a Torino

"E' una pagliacciata che offende la legalità". E' il duro commento dei sindacati di polizia a quanto accaduto domenica al corteo per la liberalizzazione delle droghe leggere a Torino . E' sfilato un furgone con due fantocci in divisa appiccicati sul cofano anteriore, come se fossero degli agenti investiti . Minimizzano l'episodio tre pentastellati del Consiglio comunale e un esponente radicali che erano alla manifestazione: "Una goliardata".

I sindacati di polizia si chiedono come mai il mezzo non è stato fermato e invitano le istituzioni a prendere posizione e annunciano valanghe di denunce. "Non entriamo nel merito della discussione sulla volontà di taluni di rendere legale la vendita e la distribuzione di cannabis - scrivono Sap, Siap e Siulp - ma quella pagliacciata offende la legalità". Felice Romano, segretario generale Siulp, parla di "istigazione a delinquere" e di "barbarie che non può restare impunità", l'Ugl "si aspetta che il questore e tutte le autorità coinvolte agiscano a tutela della dignità degli uomini e delle donne della polizia".



Il corteo è stato organizzato dal centro sociale Gabrio e Forza Nuova attacca la sindaca Chiara Appendino: "Non capisce come il Comune abbia potuto autorizzare un simile scempio".