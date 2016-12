Frontale nel Torinese, una vittima

Una pensionata di 74 anni residente a Marentino, nel Torinese, è morta in un incidente stradale avvenuto a Chieri. Graziella Castellacci era a bordo di una Fiat 600, guidata dalla nuora, che per cause da accertare si è scontrata con una Chevrolet Kalos che procedeva nel senso di marcia opposto. Ci sono anche tre i feriti, ma nessuno in pericolo di vita.