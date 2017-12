Domodossola, telecamere incastrano ragazza che fa pipì: multata

La città di Domodossola ha dichiarato guerra agli sporcaccioni e per questo sono state piazzate strategicamente diverse telecamere per controllare anche chi non rispetta i luoghi pubblici. L'ultima a farne le spese è stata una minorenne, o meglio, i suoi genitori dato che si sono visti recapitare a casa una sanzione da 5mila euro. Il motivo? La ragazzina aveva fatto pipì nella centralissima piazza Mercato. Ma le telecamere l'hanno pizzicata.

A riprendere alle cinque della mattina la ragazzina che faceva i suoi bisogni a Piazza Mercato è stata una delle 13 telecamere installate nel centro storico della città piemontese. Le stesse che hanno permesso di sanzionare una signora che non ha raccolto le deiezioni del suo cane (e per questo si è vista multare per 400 euro).



"I risultati cominciano ad arrivare pur dovendoci confrontare con i tempi inderogabili previsti dalle procedure della pubblica amministrazione. Entro questa primavera verranno installate altre dodici telecamere, che andranno a coprire il resto del nostro bel centro storico garantendo un più efficace controllo", ha detto raggiante il sindaco Lucio Pizzi che è stato il promotore del controllo telematico del decoro pubblico.



Mesi fa il sindaco Pizzi aveva lanciato una campagna contro l'abbandono delle deiezioni dei cani in città, ipotizzando anche dei prelievi per risalire, tramite il Dna, al cane e di conseguenza al suo proprietario.