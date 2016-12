Torino, investe e uccide rom: rischia linciaggio

foto LaPresse

09:25

- Tensione al campo nomadi di lungo Stura Lazio, nella zona nord di Torino, dopo che un giovane rom è morto investito da un'autovettura. In seguito all'incidente, almeno 200 nomadi sono scesi in strada tentando di linciare il conducente del veicolo, che si era fermato per soccorrere la vittima, il 28enne Adrian Licuric. L'uomo è stato messo in salvo dalla polizia.