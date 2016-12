foto Ansa

21:46

- Potevano uccidere i petardi sequestrati il 30 agosto, a bordo di un'auto nei pressi del cantiere Tav di Chiomonte. Lo hanno stabilito i consulenti della Procura di Torino, che dopo aver simulato gli effetti di un'esplosione, hanno definito le sue conseguenze "letali". Per quel materiale sono in carcere due attivisti No Tav.