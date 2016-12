Tenta di uccidere la moglie nel sonno

foto Ansa Correlati Donne picchiate, l'incubo continua 11:34 - Tenta, non riuscendovi, di uccidere la moglie nel sonno, soffocandola con un cuscino. La donna, da cui si sta separando, infatti si sveglia e lo ferma. I carabinieri di Moncalieri (Torino) lo hanno arrestato per tentato omicidio. I militari sono intervenuti su segnalazione del 118, chiamato dall'arrestato, un uomo di 56 anni. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato la moglie nel letto, tremante e in stato di shock. - Tenta, non riuscendovi, di uccidere la moglie nel sonno, soffocandola con un cuscino. La donna, da cui si sta separando, infatti si sveglia e lo ferma. I carabinieri di Moncalieri (Torino) lo hanno arrestato per tentato omicidio. I militari sono intervenuti su segnalazione del 118, chiamato dall'arrestato, un uomo di 56 anni. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato la moglie nel letto, tremante e in stato di shock.

Il marito ha sostenuto che era preda di un attacco di ansia, ma i medici non gli hanno creduto. L'uomo arrestato, un impiegato senza precedenti penali, nega di avere tentato di uccidere la moglie. La donna e' stata trasportata all'ospedale di Moncalieri, in forte stato di choc, ma è già stata dimessa.



La coppia vive nella stessa casa, ma i due dormivano da tempo in camere separate. I carabinieri si sono insospettiti, oltre che per il racconto dei medici, sentendo conoscenti e vicini della coppia, che hanno raccontato di liti frequenti tra i due coniugi. La vittima ha infine ammesso di essere stata aggredita.