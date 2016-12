Auto travolge bici, muore promessa del calcio

foto Ansa

- Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a, nei pressi dello. L'adolescente stava andando in bicicletta quando è stato travolto da una Volkswagen Polo, il cui conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi. Per il 13enne, giovane promessa di una squadra locale, non c'è stato però nulla da fare: il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Maria Vittoria.