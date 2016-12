foto Ansa Correlati Prostituta uccisa, arrestato scrittore 18:08 - Ha ucciso una prostituta a coltellate e poi ha scritto un libro ispirato alla vicenda. La storia è quella dell'aspirante scrittore Daniele Ughetto Piampaschet, 34 anni, di Giaveno (Torino), che è stato arrestato dai Carabinieri per l'omicidio volontario premeditato e l'occultamento del cadavere di Anthonia Egbuna. Il corpo della ragazza fu ripescato a San Mauro Torinese nelle acque del Po a febbraio. - Ha ucciso una prostituta a coltellate e poi ha scritto un libro ispirato alla vicenda. La storia è quella dell'aspirante scrittore Daniele Ughetto Piampaschet, 34 anni, di Giaveno (Torino), che è stato arrestato dai Carabinieri per l'omicidio volontario premeditato e l'occultamento del cadavere di Anthonia Egbuna. Il corpo della ragazza fu ripescato a San Mauro Torinese nelle acque del Po a febbraio.

"Salì in macchina e raggiunse rapidamente la vecchia casa di campagna. Rovistò nel fienile in mezzo alla paglia. Afferrò un fucile da caccia insieme alla cartucciera e tornò da Anthonia". Così Piampaschet nel suo manoscritto "La rosa e il leone", racconta l'omicidio della giovane nigeriana che si prostituiva tra Carignano e Torino e della quale l'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, si era innamorato.



Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Stampa", l'uomo, avrebbe ucciso la donna a coltellate e avrebbe poi gettato il cadavere nel fiume. Nel manoscritto, tuttavia, parla di un omicidio a colpi di fucile. Il gip Massimo Scarabello, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del pm Vito Destito, sostenendo che via sia pericolo di fuga e di reiterazione del reato.