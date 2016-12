foto LaPresse

01:26

- Un elettricista di 45 anni di Lombardore (Torino) è morto in un incidente stradale avvenuto a Leini. L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha perso il controllo della sua moto che si è scontrata frontalmente con un'auto ed è morto all'istante. La conducente dell'auto, una donna di 43 anni residente a Pino d'Asti, è stata trasportata in ospedale in stato di shock.