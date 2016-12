foto Getty Correlati Imprenditore suicida a Nuoro

22:44 - Un imprenditore milanese si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa a Gignese, in Piemonte. Sembra che l'uomo fosse preoccupato di non riuscire a far fronte alla crisi della propria attività. Viveva nel Milanese, ma conosceva bene la zona in cui ha deciso di togliersi la vita.

L'imprenditore, un 50enne titolare di un'azienda edile, si è suicidato all'interno del proprio Suv Rexton dopo averlo parcheggiato in una strada privata, a un centinaio di metri dalla strada principale che porta al monte Mottarone. Alcuni testimoni hanno riferito che l'auto era lì da domenica mattina, ma il cadavere è stato scoperto solo oggi. Gli investigatori stanno verificando a quando risalga la morte dell'uomo che è stato riconosciuto dal fratello.



Accanto al corpo e alla pistola utilizzata per spararsi, l'uomo ha lasciato un biglietto nel quale non fornisce alcuna spiegazione del gesto e non fa alcun riferimento a situazioni di eventuale insolvenza.



Per togliersi la vita l'uomo è venuto nella zona in cui vivono i genitori.