foto LaPresse

20:10

- E' morto Mario Trombone, l'imprenditore di Torino che ieri si era sparato alla testa nel suo ufficio. L'uomo aveva lasciato due lettere - una per la famiglia e l'altra per la magistratura - in cui motivava il gesto dicendo che la sua azienda sarebbe oppressa da troppe tasse. Trombone era stato ricoverato al Cto in condizioni disperate. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi dell'imprenditore, che aveva 73 anni.