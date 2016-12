foto Ansa

22:17

- Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dai carabinieri di Malanghero, frazione di San Maurizio Canavese (Torino). Un primo esame medico non ha accertato le cause della morte. Il corpo era stato notato da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme. Gli investigatori stanno analizzando i recenti casi di donne scomparse nel Torinese per vedere se vi possano essere elementi con il ritrovamento del corpo.