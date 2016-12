Malata di tumore partorisce una bimba

foto Ansa 14:48 - E' affetta da una grave forma di tumore, ma ha comunque dato alla luce una bimba che gode di buona salute. La mamma ha 32 anni e il parto è avvenuto al Sant'Anna di Torino, dove la piccola Lina è nata alla trentunesima settimana di gravidanza grazie a un taglio cesareo. La bambina, subito ricoverata in Terapia intensiva neonatale, sarà dimessa domani insieme alla madre. Fin dai primi giorni è stata alimentata con il latte donato da una zia. - E' affetta da una grave forma di tumore, ma ha comunque dato alla luce una bimba che gode di buona salute. La mamma ha 32 anni e il parto è avvenuto al Sant'Anna di Torino, dove la piccola Lina è nata alla trentunesima settimana di gravidanza grazie a un taglio cesareo. La bambina, subito ricoverata in Terapia intensiva neonatale, sarà dimessa domani insieme alla madre. Fin dai primi giorni è stata alimentata con il latte donato da una zia.

La madre della piccola Lina, Z.G., è una donna marocchina ricoverata a metà febbraio in condizioni critiche per una grave forma di neoplasia diagnosticata in gravidanza presso il reparto Alta complessità del Dipartimento di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Anna. Seguita per un mese e mezzo, ora le sue condizioni critiche hanno reso necessario il cesareo.



Dopo il parto la donna è stata trasferita nel reparto di Oncologia delle Molinette per proseguire le terapie. A poche settimane dal cesareo, quando le condizioni di Lina si sono stabilizzate, è stato anche possibile attuare una sorta di "rooming in", trasferendo la bimba al reparto di Oncologia per consentirle di stare vicino alla madre.