Anziano uccide la moglie a Cuneo

foto Ansa 23:54 - E' finita in tragedia una lite tra due anziani coniugi a Cuneo. Vittorio Ninotto, 76 anni, ha ucciso la moglie, Pierina Baudino, 82 anni, perché lo stava accusando di averla tradita. Secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero litigato violentemente e il marito, in uno scatto d'ira, avrebbe stretto le mani attorno al collo della moglie, con cui viveva da oltre 25 anni. Poi la confessione: "Venite, ho ucciso mia moglie, non ne potevo più".

I due hanno avuto una forte discussione sulla opportunità che una signora venisse a fare le pulizie a casa. L'anziana era contraria, perché temeva che la donna avesse una relazione con l'uomo. I toni si sono alzati finché lui non l'ha afferrata per il collo e l'ha strangolata. In un primo momento non si è neanche reso conto di averla uccisa e ha tentato di rianimarla.



Quando sono arrivati i carabinieri, allertati da una chiamata dei vicini che avevano sentito le urla, ha confessato tutto in lacrime. I due convivevano da oltre vent'anni e non avevano figli in comune.