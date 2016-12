Lieve scossa di terremoto sulle Alpi francesi: paura anche in Piemonte e Liguria

foto Ap/Lapresse 00:21 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 23.37 le aree occidentali di Piemonte e Liguria. L'epicentro è stato individuato a 6,9 chilometri di profondità sulle Alpi francesi, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Cuneo. La scossa è stata avvertita distintamente nella provincia di Imperia, dove sono state decine le telefonate ai vigili del fuoco. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni a cose o persone. - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 23.37 le aree occidentali di Piemonte e Liguria. L'epicentro è stato individuato a 6,9 chilometri di profondità sulle Alpi francesi, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Cuneo. La scossa è stata avvertita distintamente nella provincia di Imperia, dove sono state decine le telefonate ai vigili del fuoco. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni a cose o persone.

La scossa è stata registrata anche dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica. L'epicentro nella zona delle Alpi Cozie, in territorio francese, è ad una diecina di chilometri dal confine italiano, a ridosso della Liguria. Alla prima scossa è seguita una replica, alle ore 23.50, di intensità 1.0. La prima scossa è stata avvertita soprattutto ai piani alti degli edifici, in varie aree del Piemonte, soprattutto nel Cuneese, ma - secondo le informazioni raccolte dalle sale operative dei Vigili del Fuoco - non ha causato danni.