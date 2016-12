Torino, bimbo rom scrive a scuola:io non rubo, andrò a lavorare

09:02 - Ha dieci anni e vive in un campo rom a Torino. Si chiams Rinaldo e ha scritto una lettera a scuola che ha molto colpito opinione pubblica e autorità locali. "Qui molti fanni i ladri, rubano, io invece voglio fare l'insegnante da grande, per spiegare agli altri come si trova un lavoro". La madre del piccolo aggiunge:veniamo dalla Romania, vogliamo restare qui a vivere. Meglio fare la lavavetri che rubare.

"Qui al campo molti vanno al grande magazzino a rubare, oppure rapinano borsette, telefonini", aggiunge Rinaldo che, racconta la madre Giulia, ha avuto il coraggio di dire al padre che "è meglio lavorare, andare ai semafori".



"Io da grande - continua il piccolo - voglio lavorare, insegnare agli altri, per questo ho imparato a leggere e scrivere. Anche per prendere la patente". "Noi rimaniamo qui finché il campo rom non viene rotto (evacuato e abbattuto), così posso continuare ad andare a scuola", chiude Rinaldo.