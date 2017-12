Pavia, addetto alla sicurezza investito e ucciso durante una gara di motocross

In veste di commissario di gara, Bruno De Paoli era intervenuto per segnalare con la bandiera il pericolo in strada dopo un incidente che aveva coinvolto alcuni motociclisti. Uno o più concorrenti, però, non sono riusciti a fermarsi e l'hanno investito. Dopo il violento impatto sono stati allertati i soccorsi, che non hanno potuto fare niente per salvare la vita dell'uomo.



La gara, nonostante il grave episodio, si è conclusa regolarmente. Al termine della competizione, i carabinieri di Vigevano hanno interrogato decine di sportivi per cercare di identificare il responsabile. Fino a tarda sera, infatti, nessuno aveva ammesso alcuna responsabilità nell'incidente.