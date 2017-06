Con voce ancora tremante Caterina Longo racconta la tragedia della sua migliore amica Ester Pasqualoni, la dottoressa uccisa a coltellate dal suo stalker Enrico De Luca nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero, in provincia di Teramo. "Ho insistito tanto, ma lei non era una donna da processi, non era da aule di tribunali - racconta Caterina ai microfoni di "Dalla Vostra Parte" - voleva risolverla senza stress per i miei bambini". La donna ha raccontato come lo stalker avesse seguito per anni la sua vittima con appostamenti, telefonate e messaggi. Ester aveva esporto denuncia e per un periodo De Luca era stato diffidato, ma dopo poco il provvedimento decade e la situazione peggiora fino al terribile epilogo.