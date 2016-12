Papa Francesco: la donna tentatrice? Soltanto un luogo comune

"Cristo è nato da una donna" - "Cristo è nato da una donna e questa è la creazione di Dio sulle nostre piaghe, sui nostri peccati, ci ama come siamo e vuole portarci avanti con questo progetto. E la donna è la piu' forte nel portare avanti questo progetto", ha spiegato il Papa nella udienza generale davanti a oltre 25mila persone in piazza San Pietro.



"Nuova alleanza uomo-donna strategica contro dio-denaro" - Papa Francesco ha ricordato che tecnocrazia e logica del profitto dispongono di "mezzi ingenti", ma che anche "politica" e "economia" devono tornare a tenere conto della famiglia. "Dio - ha detto - ha affidato alla famiglia non la cura di una intimità fine a se stessa, ma l'emozionante progetto di rendere domestico il mondo e la famiglia è alla base di questa cultura mondiale che ci salva, ci salva da tanti attacchi, tante distruzioni, tante colonizzazioni, come quella del denaro e quelle ideologiche, che minacciano il mondo; la famiglia è la base per difendersi". Ha quindi ricordato di aver preso ispirazione per questo ciclo di catechesi sulla famiglia dalla bibbia, in particolare dal racconto della creazione.



"Dio - ha spiegato ancora - ha affidato all'uomo e alla donna l'emozionante progetto di rendere la terra abitabile e tutto ciò che accade tra loro lascia una impronta su ogni cosa; il loro rifiuto della benedizione di Dio, il peccato originale, conduce a un delirio di onnipotenza". "Una alleanza rinnovata tra l'uomo e la donna - ha ribadito - è per questo necessaria per emancipare i popoli dalla colonizzazione del danaro e per riorientare la politica, l'economia, e trovare una vera strada di coabitazione sociale".