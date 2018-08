La tenacia di nonna Peppina - che a 95 anni sta lottando per riavere la sua casetta di legno collocata a San Martino di Fiastra, in provincia di Macerata - sta dando i suoi frutti. Un ulteriore passo, decisivo ma non ancora definitivo, arriva dalla Procura, che ha dato parere favorevole al dissequestro della casa. La nonnina più famosa d’Italia, se anche il gip dovesse essere d'accordo, potrà finalmente tornare nella sua casetta. L’anziana si trova ancora in ospedale, ma si è ripresa.