No Expo, ecco il volantino contro ogni evenienza

Oltre alla mappa del centro di Milano, il volantino dei No Expo conteneva dei paragrafi con informazioni che alludevano a eventuali scontri con le autorità. E' diviso in colonne intitolate: "Manganelli", "Sicurezza", Lacrimogeni" e "Aiutiamoci". L'ultimo paragrafetto suggeriva il comportamento da tenere in caso di arresto. Infine, un numero Legal Team, da contattare in caso di problemi con le autorità.