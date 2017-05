Nicola Porro: "Mi sento in colpa per aver inviato una ragazza"

"Mi sono sentito in colpa per aver mandato una ragazza alla stazione" ammette Nicola Porro, il conduttore di "Matrix", commentando a "Mattino 5" l'aggressione subita nella notte da una troupe della trasmissione in collegamento dalla stazione Termini di Roma. "Volevamo documentare le differenze tra Milano e la capitale. Non è possibile che una delle stazioni più importanti del Paese versi in quelle condizioni e dopo le 23 sia rischioso avventurarcisi".

Quindi, ripercorre quanto accaduto: "Ero spaventato: prima hanno buttato a terra l'operatore, poi hanno inseguito la nostra inviata, Francesca Parisella, per un centinaio di metri. Sono subito andato a trovarla alle due di notte e l'ho sentita anche stamattina".