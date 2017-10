Napoli, il 18enne "ripudiato" perché gay riceverà un assegno dai genitori

Francesco aveva appena compiuto 18 anni quando si è visto sbattere la porta in faccia dalla propria madre. La donna non riusciva ad accettare che il figlio fosse gay. Per settimane il ragazzo ha dormito per strada, in spiaggia, sulle panchine, senza un soldo, senza sapere dove andare. Ora però i genitori saranno costretti a versargli l'assegno di mantenimento. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Napoli. Il giudice, Valentina Ferrara, ha deciso infatti che il ragazzo avesse bisogno del mantenimento pur essendo maggiorenne in quanto non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica