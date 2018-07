Muore di tumore a 22 anni prima di laurearsi: l'Università del Salento le conferisce il titolo

Sognava di laurearsi la 22enne Giulia Romano, per poi diventare un’insegnante di lettere. Desideri che non potrà più relizzare, perché il 23 maggio scorso è venuta a mancare per via di un tumore raro e aggressivo partito dalle ghiandole e finito al fegato che in poco tempo l’ha portata via. L’Università del Salento, però, per la prima volta nella storia, e nonostante a Giulia mancassero due esami e la tesi, oggi, 23 luglio, la proclamerà dottoressa in Lingue, Culture e Letterature Straniere, avverando uno dei desideri della ragazza. "Gliel’ho annunciato, era in ospedale, in stato di sedazione profonda. Non so se sia stato un caso, ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati", ha raccontato al Mattino Daniela, la mamma di Giulia.