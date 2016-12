7 giugno 2016 18:04 Morte di Buonanno, la compagna: "Ero addormentata, non mi sono accorta di nulla" Migliorano le condizioni della donna, alla quale sono stati dati 30 giorni di prognosi per alcune contusioni. Arriva intanto il cordoglio del Consiglio regionale della Liguria e del Senato

"Ero addormentata, non mi sono accorta di nulla": è quanto ha riferito la compagna di Gianluca Buonanno - eurodeputato della Lega Nord morto nei giorni scorsi in un incidente d'auto - agli agenti della Polizia stradale che l'hanno ascoltata per chiarire la dinamica. La donna, che al momento dello scontro si trovava sul sedile del passeggero, migliora lentamente: ricoverata con trenta giorni di prognosi, ha riportato alcune contusioni.

Secondo la ricostruzione, il politico del Carroccio, al volante della sua vettura, avrebbe improvvisamente sbandato in seguito a un malore, tamponando un'automobile ferma per guasto sulla corsia d'emergenza dell'autostrada Pedemontana. Le condizioni dell'uomo a bordo dell'auto tamponata non sono gravi, mentre sono rimasti illesi i due passeggeri inglesi che al momento dell'impatto si trovavano all'esterno della vettura. E' stata nel frattempo disposta l'autopsia sul cadavere di Buonanno per ordine della Procura di Busto Arsizio.

Il cordoglio della Regione Liguria - Il Consiglio regionale della Liguria ha osservato un minuto di silenzio a ricordo dell'europarlamentare deceduto. Francesco Bruzzone, presidente del Consiglio regionale e compagno di partito di Buonanno, ha dichiarato: "Lo conoscevo personalmente e posso quindi dire che era una persona leale, generosa, onesta, intransigente e molto impegnata nel suo territorio".

Bruzzone ha anche sottolineato l'impegno di Buonanno "nel difendere gli interessi e le tradizioni italiane rispetto alle nuove spinte dell'economia mondiale. Anche nel suo ultimo incarico a Bruxelles ha continuato a battersi per difendere il suo Paese e per tutelare le produzioni italiane da una globalizzazione sempre più invasiva e dagli effetti devastanti per la nostra economia". Il presidente del Consiglio regionale ligure ha poi concluso: "In qualche momento era anche ruvido nei modi e nei toni, ma ha sempre saputo mantenere con il suo territorio e la sua vallata legami molto forti".