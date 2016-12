Moretti assente in Consiglio Regionale per "malattia", poi si tradisce postando una foto su Instagram

Caos nel Pd Veneto: la capogruppo Alessandra Moretti, già candidata alla presidenza della Regione nel 2015, è assente in Consiglio proprio nei giorni in cui si tiene in Aula la discussione della Legge di stabilità regionale. La motivazione arrivata ai colleghi è che la capogruppo è a casa, a letto con la febbre. Considerando il periodo dell'anno, si tratterebbe di una scusa abbastanza plausibile se non fosse, però, che una voce la dava "in India ad una festa di matrimonio". Tempo pochi giorni ed è arrivata la conferma con una foto a "tradimento" da Jaipur, postata dalla stessa Moretti su Instagram con tanto di didascalia.