Maltempo a Campobasso, i migranti liberano le strade da neve e ghiaccio

Migranti all'opera a Campobasso per liberare le strade da neve e ghiaccio. In mattinata, grazie all'arrivo dell'attrezzatura necessaria, otto di loro, ospitati nei centri sul territorio, su base volontaria hanno collaborato con l'amministrazione comunale per effettuare specifici interventi. In particolare, l'attività di pulitura delle strade si è concentrata sulla scalinata di collegamento tra via Garibaldi e via Cardarelli e sulle scale del centro storico e in contrada Feudo.