foto Ansa

12:33

- Ha picchiato la madre riducendola in fin di vita e poi ha simulato un incidente domestico, una caduta giù per le scale, con la complicità del padre. I due sono stati scoperti dalla polizia di Guglionesi, nel Molise. In carcere è finito un 34enne, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni gravissime. Al genitore, invece, sono stati concessi i domiciliari per favoreggiamento personale.