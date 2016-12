Gelo, anziana muore in Molise

11:17

- Il gelo miete un'altra vittima in Molise. Giovannina Trotta, 80enne residente nel territorio di San Govanni in Galdo (Campobasso), è stata trovata morta poco distante dalla campagna dove si era recata per dare da mangiare ai suoi animali. A dare l'allarme alcuni vicini. La donna viveva sola in casa. Alla base del decesso un probabile malore dovuto alle bassissime temperature di questi giorni: si esclude che possa essere scivolata sul ghiaccio.