It Holding, arrestato Tonino Perna per bancarotta fraudolenta

foto Ansa 09:44 - La Guardia di Finanza di Isernia, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il locale Tribunale, ha arrestato l'imprenditore Tonino Perna, già a capo della It Holding, società della moda che produceva per i maggiori marchi nazionali. L'accusa è bancarotta fraudolenta. Oltre 61 milioni di euro il valore del presunto crac. - La Guardia di Finanza di Isernia, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il locale Tribunale, ha arrestato l'imprenditore Tonino Perna, già a capo della It Holding, società della moda che produceva per i maggiori marchi nazionali. L'accusa è bancarotta fraudolenta. Oltre 61 milioni di euro il valore del presunto crac.

le Fiamme Gialle precisano che "sono in corso ulteriori attività finalizzate al sequestro preventivo di beni riconducibili all'imprenditore". Perna, al vertice del gruppo societario It Holding, operava nel settore tessile e aveva assunto un ruolo "di assoluta rilevanza" nel campo della moda, per aver prodotto capi di abbigliamento con i marchi delle più famose griffe nazionali, da Gianfranco Ferrè a Malo, Romeo Gigli, Just Cavalli, Dolce e Gabbana e altre.