Forte terremoto in Molise e Campania

22:38 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 gradi sulla scala Richter è stata avvertita in Molise, sia a Campobasso sia a Isernia, e in Campania, da Napoli al Beneventano all'Avellinese. Il sisma è stato avvertito con intensità soprattutto ai piani alti delle abitazioni in diversi quartieri di Napoli. La gente si è riversata in strada in varie località. L'epicentro è stato individuato in provincia di Caserta, tra Castello e Piedimonte Matese.

Molta gente è scesa in strada anche a Campobasso e Isernia; il sisma è stato avvertito nettamente ai confini con l'Abruzzo e in particolar modo a Bojano, vicino ai Monti del Matese. Secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sarebbero state due le scosse, proprio al confine con la Campania: una di magnitudo 2.7 gradi Richter, la seconda, tra le province di Benevento e Caserta, addirittura di 4.9 gradi.



Nonostante il grande spavento, però, la situazione non pare allarmante: dalle province colpite dalla scossa di terremoto non sono arrivate richieste di intervento, secondo quanto riferito dal comando generale dei vigili del fuoco. Decine invece le richieste di informazioni e qualche richiesta di verifica, dalla Provincia di Caserta, di verifica per le crepe sui muri.



Molise, lievi malori per forte spavento - Sono diverse le persone in Molise colpite da lievi malori dopo il terremoto di questa sera. Alcune di loro hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, ma non si registra alcun caso grave. "Si tratta solo episodi dovuti al forte spavento" spiegano dal 118.



Maddaloni, si lancia dal balcone per paura - A Maddaloni, in provincia di Caserta, un uomo di 51 anni in preda al panico causato dalla scossa è saltato dal piano rialzato di un'abitazione di via Appia procurandosi ferite giudicate non gravi dai sanitari. Più in generale non si registrano danni a persone o cose nel Casertano causati dalla scossa di terremoto comunque avvertita nitidamente in tutto l'hinterland.