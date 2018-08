Modena, clochard ruba crema callifuga e cibo: carabiniere lo denuncia e poi gli regala un un paio di sandali

Aveva i piedi doloranti e tanta fame un clochard di 55 anni . Per questo ha deciso di entrare in un supermercato e rubare diversi generi alimentari e una crema callifuga . I titolari dell’attività lo hanno colto in fallo e hanno chiamato i carabinieri. Uno dei militari ha prima fatto il suo dovere denunciandolo e fermandolo, poi, viste le condizioni del 55enne, gli ha comprato un paio di sandali nello stesso supermercato in cui era avvenuto il furto. È accaduto a Modena .

Una volta arrivati al supermercato, i militari hanno individuato il clochard che aveva rubato cibo e crema per un valore di 25 euro: come riporta La Gazzetta dell’Emilia, si tratta di un 55enne di origini venete, senza fissa dimora, noto per spostarsi in tutto il Nord Italia e non nuovo a piccoli furti. Vedendolo senza scarpe e con numerose ferite ai piedi, il carabiniere ha deciso così di acquistare i sandali e donarglieli.