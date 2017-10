Miriana Trevisan a Matrix: “Anche io ho subito ricatti sessuali”

A seguito del caso degli abusi sessuali subiti da molte attrici dal produttore statunitense Harvey Weinstein, anche in Italia diverse protagoniste del mondo dello spettacolo hanno trovato la forza di denunciare fatti che hanno segnato la loro vita. Tra queste anche la showgirl Miriana Trevisan che racconta a Nicola Porro delle molestie subite quando era più giovane da parte di importanti personaggi dello showbusiness: “Un agente famoso mi ingannò dicendomi che sarei stata la madrina di una festa e mi accorsi di essere il regalo di compleanno del figlio di un politico”.



Nel corso dell’intervista la showgirl, diventata famosa con Non è la Rai prima e da velina di Striscia la Notizia poi, racconta le spiacevoli situazioni che ha dovuto affrontare nel corso della carriera ponendo l’accento sul fatto che le donne non devono ritenere cha sia normale subire e infine quando il conduttore di Matrix parla delle polemiche su Asia Argento criticata per aver denunciato dopo vent’anni, la Trevisan aggiunge “E allora sono colpevole anch’io di omertà”.